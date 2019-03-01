Защитники Куропат не будут прекращать акцию против ресторана «Поедем поедим»

Защитники Куропат не собираются снимать вахту, заявила БелаПАН общественная активистка Анна Шапутько, комментируя заявления Александра Лукашенко во время «Большого разговора у президента» 1 марта.

Лукашенко, в частности, сказал, что расположенный рядом с урочищем Куропаты ресторан «Поедем поедим» будет работать, его никто не закроет, так как оснований для этого нет.

«Слушайте, чего вы по-зверски относитесь к этим предпринимателям? Они же не против этих Куропат», — сказал он. Лукашенко отметил, что ресторан находится в полукилометре от Куропат. Он считает, что люди, которые посещают это место, могли бы после зайти в расположенное рядом заведение и помянуть погибших в урочище.

Как отметила Шапутько, у защитников Куропат есть документы, подтверждающие, что ресторан построен незаконно, на захваченных территориях охранной зоны мемориала, — это подтверждают постановление Генпрокуратуры и решение Министерства культуры.

«Ни про какие 500 метров там и речи нет. Если бы это было 500 метров, никто бы ничего не говорил, и дело не в том, чтобы поесть и «выпить чарочку», как он говорит. Там же пьяные выходят, свадьбы гуляют, дни рождения. Какая «чарочка за покой убитых», когда там забавляются и издеваются над памятью казненных?» — возмутилась Шапутько.