Лукашенко: мы разговариваем на русском языке, мы думаем, как русские

Александр Лукашенко не понимает, зачем навязывать Беларуси некий русский мир? «Мы разговариваем на русском языке, мы думаем, как русские», — заявил глава государства 1 марта во время «Большого разговора с президентом».

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Знаете, появились понятия «русский мир», «мягкая сила», «белорусизация» и прочее. Мы с президентом Путиным по моей инициативе так обсуждали с моими претензиями к нему эту тему. Я говорю: надо прекратить в России всякие эти разговоры. Что значит расширение русского мира за счет Беларуси? Слушай, когда мы стали вне этого русского мира? У нас митрополит Павел — русский человек. Наши люди это нормально воспринимают, за исключением там нескольких, они никого не воспринимают. У нас православие 85-88% людей, мы разговариваем на русском языке, мы думаем, как русские. Зачем навязывать Беларуси некий русский мир? Чтоб взбаламутить людей?» — рассказал Лукашенко.

Он считает, что «язык — это, что нас в том числе и прежде всего, может быть, ну может, это и единственное, что отличает от русских. От русских и от других».

«Это — признак любого народа, — подчеркнул он. — Если ты народ, у тебя должен быть язык… Для меня беларуская мова — мой родной язык, такой же, как русский. Может, я плохой в этом плане президент, но русский язык — это наш».