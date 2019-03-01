Десятки силовиков погибли при нападении исламистов в Афганистане

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В Афганистане в результате атаки боевиков на американо-афганскую военную базу погибли по меньшей мере 25 сотрудников сил безопасности, еще 15 человек получили ранения.

Талибы атаковали военную базу в южной провинции Гильменд 1 марта, сообщает TOLO News со ссылкой на представителей 215-го военного корпуса Майванда.

По данным Министерства обороны Афганистана, атака была совершена 12 боевиками. По меньшей мере три смертника и шесть нападавших были убиты.

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Источники TOLOnews сообщили, что в нападении участвовали 27 боевиков, которые атаковали военную базу с трех сторон. Согласно источникам, боевики ворвались в учебный центр военной базы и взяли в заложники нескольких солдат.
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Тэги: новости Афганистана Талибан исламисты

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