Лукашенко назвал события в Венесуэле жутким абсурдом

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Он также раскритиковал США за вмешательство в дела этой латиноамериканской страны.


В Венесуэле спикер парламента объявил себя президентом. Что происходит в стране?

«Возьмите последние события в Венесуэле. Ведь это жуткий абсурд, который был предъявлен со стороны США венесуэльским властям. Они там уже нового президента определили. Это разве нормально? Недавно президентские выборы были», — сказал Лукашенко.

Он заявил, что считает прошедшие в стране выборы честными. «Я знаю, что Мадуро их провел честно, пускай и мало набрал голосов. Но не нужно искать причины венесуэльского кризиса только во вмешательстве извне — в самой Венесуэле есть немало проблем», — отметил белорусский руководитель.

«И как поступили сателлиты [США], европейские государства? Чтобы лицо сохранить, сказали: ну мы тебе даем, Мадуро, две недели, чтобы объявил досрочные выборы. Это ненормально», — считает Лукашенко.

В Венесуэле убили 26 митингующих против Мадуро

В Венесуэле проходят массовые акции протеста против преемника Чавеса и обнищания населения. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным президентом. Его поддержали США, часть стран Европы и Латинской Америки.

Сюжет: Большой разговор с президентом
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Тэги: Венесуэла Большой разговор-2019 Персона: Николас Мадуро Хуан Гуаидо Александр Лукашенко Город: Каракас

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