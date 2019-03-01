Российский подполковник избил 23-летнюю следовательницу
Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
Следовательница из башкирского Белорецка обвинила в избиении своего коллегу, 38-летнего подполковника юстиции.
Инцидент произошел около одного из частных домов в Белорецке, сообщает
Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ушибами мягких тканей головы, лица, плечевых суставов, ушибом позвоночника и возможной тупой травмой живота.
Эти травмы могут быть характерны при совершении над человеком насильственных действий сексуального характера.
МВД Башкортостана проводит служебную проверку инциденты, материалы направлены в СК.
Следовательница работает в полиции с осени 2017 года, а ее коллега — с 2003 года.