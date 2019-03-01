Российский подполковник избил 23-летнюю следовательницу

Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

/ Мир
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Следовательница из башкирского Белорецка обвинила в избиении своего коллегу, 38-летнего подполковника юстиции.

Инцидент произошел около одного из частных домов в Белорецке, сообщает ProUfu.ru.

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Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ушибами мягких тканей головы, лица, плечевых суставов, ушибом позвоночника и возможной тупой травмой живота.

Эти травмы могут быть характерны при совершении над человеком насильственных действий сексуального характера.

МВД Башкортостана проводит служебную проверку инциденты, материалы направлены в СК.

Следовательница работает в полиции с осени 2017 года, а ее коллега — с 2003 года.
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Тэги: ск рф МВД РФ Башкортостан российская полиция Город: Белорецк

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