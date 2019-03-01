Глава БНФ не согласен проводить День Воли на Бангалор

Алексей АЛЕКСАНДРОВ / / Политика
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Представители оргкомитета по празднованию 101-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики 25 марта в Минске намерены 4 марта начать с городскими властями обсуждение возможных вариантов места проведения акции вместо «Динамо».

Об этом сообщил член оргкомитета, председатель Партии БНФ Григорий Костусев, комментируя прозвучавшее во время «Большого разговора с президентом» заявление Александра Лукашенко о том, что на стадионе «Динамо» мероприятие не состоится.

«Что касается празднования на стадионе „Динамо“ — этого не будет. Мэр города это слышит», — сказал он.

Лукашенко предлагает отметить эту дату на площади Бангалор. «Зачем вы лезете на стадион „Динамо“? Вы знаете, это даже личное оскорбление. Вы знаете, сколько я вложил туда в реконструкцию стадиона, собирая по крохам деньги, нажимая на предпринимателей, бюджет выделял — подготовились к Европейским играм. Всему миру продемонстрируем! А вы уже лезете на этот стадион „Динамо“, если есть место для проведения подобных акций», — заявил официальный лидер.

«Поэтому не тратьте нервы, не идите на конфронтацию, потому что после этого начнутся какие-то движения. Давайте собираться на Бангалоре. Столетие [провозглашения БНР], великий этап — отпраздновали. Давайте праздновать в тех местах, в которых это нужно», — добавил Лукашенко, обращаясь к оппозиции.

«Площадь Бангалор меня как заявителя не устраивает. Будем встречаться с городскими властями, искать другой вариант. Я уже пообщался с председателем Мингорисполкома Анатолием Сиваком. С его стороны я услышал, что он переговорит со своими заместителями, помощниками. В любом случае, я считаю, в понедельник мы эту работу усилим, и надеюсь, что какой-то результат будет», — сказал Костусев.

Организаторы празднования Дня Воли: мы не пойдем на Бангалор

Комментируя заявление Лукашенко о том, что он считает «личным оскорблением» подачу заявки на проведение Дня Воли на стадионе, Костусев отметил: «Я об этой ситуации, о запрете „Динамо“, уже неофициально владел информацией несколько дней. Сегодня получили подтверждение из уст Александра Лукашенко, что на „Динамо“ никоим образом не будет разрешено проводить это мероприятие. Как я понял, здесь есть повод: будто бы Александр Лукашенко приложил большие усилия для реконструкции стадиона. И у него, может быть, в какой-то степени ревность проснулась, что оппозиция подала заявку на проведение там митинга. Во-вторых, я думаю, есть опасение, что будет испорчено покрытие футбольного поля. Но точную причину знает только тот, кто об этом сказал».

Председатель Партии БНФ, принявший участие в «Большом разговоре», подчеркнул, что из уст Лукашенко «нового ничего не услышал». «Позицию Лукашенко я знаю давным-давно. Самое плохое, что я услышал, — то отношение к белорусскому языку, отношение к белорусскости, культуре, в какой-то степени негативное. Это меня впечатлило в плохом смысле. Все-таки, пока мы не повернемся лицом к белорусской культуре, мы не построим ту Беларусь, о которой мы мечтаем и о которой говорит Александр Лукашенко», — считает оппозиционный политик.

Заявка на проведение 24 марта на стадионе «Динамо» массовых мероприятий по случаю 101-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики была подана 16 января от имени Партии БНФ и культурной площадки «Арт Сядзіба». 4 февраля члены оргкомитета направили властям обращение с призывом достойно отметить эту годовщину. Документ и его копии за подписью восьми членов оргкомитета переданы в Администрацию президента, правительство и Мингорисполком.


День Воли-2019: нет денег — нет праздника?

Это не единственное мероприятие, которое к годовщине провозглашения БНР организуют демсилы. Три политические организации — Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Объединенная гражданская партия и движение «За Свободу» — 28 января подали в Мингорисполком заявку на проведение 25 марта на площадке около Национального академического Большого театра оперы и балета митинга, приуроченного ко Дню Воли.

В 2018 году праздничные мероприятия возле оперного театра в столице в честь 100-летия провозглашения БНР, по оценкам организаторов, собрали до 50 тыс. человек.

Сюжет: #БНР101
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Тэги: площадь Бангалор День Воли-2019 БНФ Персона: Григорий Костусёв Город: Минск

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