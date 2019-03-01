Романчук: Лукашенко оценивает ситуацию с позиций 1990-х годов

У Александра Лукашенко появился спрос на новое, но он все еще цепляется за старое, заявил экономист Ярослав Романчук, сравнивая «Большой разговор с президентом», состоявшийся 1 марта, и такое же мероприятие, организованное 3 февраля 2017 года.

Эксперт присутствовал на обеих встречах и оба раза участвовал в дискуссии с Лукашенко. В октябре 2017 года Романчук был назначен членом Совета по развитию предпринимательства при президенте.

По мнению Ярослава Романчука, постоянные ссылки Лукашенко в ходе нынешнего мероприятия на депутатов Верховного Совета 12-го созыва Валентина Голубева и Олега Трусова, а также страх перед приватизацией и другими рыночными реформами свидетельствуют о том, что он по-прежнему оценивает ситуацию с позиций 1990-х годов, когда царило право сильного, прежде всего в России, поэтому при обсуждении экономических вопросов учитывается прежде всего мнение правоохранительных органов.

«Модель, за которую все время держался Лукашенко, уплывает от него, но он боится с ней расстаться, боится экономической демократии. Такое ощущение, что он вращается в одном и том же узком кругу советников. Но сейчас совершенно другой мир. Лукашенко уже готов выслушивать другие точки зрения, понимает, что частная собственность не так страшна, но говорит о необходимости двигаться гораздо более медленными темпами, чем предлагается», — считает собеседник.

Как считает Романчук, попытки улучшить ситуацию в рамках старой модели не могут продолжаться бесконечно. «Лукашенко сказал, что, если надо снести какие-то памятники, снесут без нас. Экономика же не памятник и не может быть законсервирована», — подчеркнул эксперт.

По его словам, красной нитью в разговоре прошли ностальгия Лукашенко по старым временам, внешнеполитические мирные инициативы страны и критика российского руководства.

Предложение Лукашенко теоретика Романчука «заземлить» и «через землю пропустить», заняв конкретным сельхозпроизводством, тот воспринял как отсутствие достаточной аргументации. «Посыл, что нельзя стать хорошим экономистом, не поработав в колхозе, является ложным, — подчеркнул эксперт. — Из этой же серии: не служил в армии — не мужик».