ГАИ расставила ловушки на лихачей

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В субботу, второго марта, сотрудники Госавтоинспекции продолжат уделять повышенное внимание нарушителям установленных скоростных режимов.

Экипажи ДПС будут нести службу как открытым, так и скрытым способом. Кроме этого на дрогах появятся дополнительные радары контроля скорости.

В частности, в Брестской и Могилевской областях, датчики появятся в следующих местах:

  • 08:00-14:00. Брест, Варшавское шоссе (путепровод);
  • 08:00-19:00. Дорога Р-43, Кричевский район, населенный пункт Красная Буда (31+500);
  • 08:00-19:00. Трасса М-8, Быховский район, населенный пункт Следюки (273+400);
  • 08:00-19:00. Дорога Р-122, Могилевский район, в районе Подбелье (15+800);
  • 08:00-19:00. Бобруйск, улица Минская, 102;
  • 08:00-20:00. Дорога Р-83, Каменецкий район (42+150);
  • 09:00-21:00. Трасса М-1, Кобринский район (56+800);
  • 09:00-21:00. Дорога Р-4, Барановичский район (7+330);
  • 09:00-21:00. Трасса М-1, Брестский район (20+020);
  • 09:00-21:00. Трасса М-10, Лунинецкий район (365+600);
  • 14:00-20:00. Брест, улица Московская, 346.

Ранее Naviny.by писали, что ГАИ столицы на протяжении всего месяца будет выставлять на улицах города переносные радары.

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.
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Тэги: ГАИ

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