Сегодня Лукашенко может решить: кто будет представлять Беларусь в КХЛ

В субботу в 18:00 на льду «Минск-Арены» будет произведено первое вбрасывание в третьем, решающем, матче серии до двух побед между минским «Динамо» и сборной «Экстралиги», составленной в основном из хоккеистов столичной «Юности».

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В настоящее время счет в серии равный – 1:1. В первой встрече победу праздновали «красно-синие», во второй верх взяли «бело-голубые».

Во время «Большого разговора» Александр Лукашенко рассказал, зачем придумал эту серию.

«Однажды неделю назад я разозлился, построил их всех и сказал: так, Захаров, ты набираешь команду, я тебе разрешаю усилить свою „Юность“ игроками других ведущих команд экстралиги „Немана“ и „Шахтера“, можешь взять оттуда по пятерке и твоих две пятерки — выставляй команду.

Баскова подзываю: а ты передай динамовцам, которые в плей-офф не попали, сезон провалили, что они будут играть против Захарова», - заявил глава государства.

По его словам, обеим сторонам было четко сказано: «Кто выиграет, тот и будет в КХЛ, тот будет тренером, тот будет иметь финансирование».