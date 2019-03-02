Под Бобруйском «Мерседес» протаранил трактор

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал тракторист, произошло накануне днем.

По информации региональной Госавтоинспекции, авария случилась на 106-м километре трассы М-5 Минск – Гомель.

Отмечается, что водитель грузового «Мерседеса» протаранил ехавший впереди с бревнами трактор. В результате столкновения «сельхозмашина» опрокинулась.

Тракториста с места ДТП забрала «скорая» – у него травмы разной степени тяжести. Трактор получил механические повреждения.

Кабина грузовика получила механические повреждения.