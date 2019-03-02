Румас пригласил резидентов ПВТ участвовать в цифровизации экономики Беларуси

Возможность широкого участия резидентов парка в цифровизации экономики Беларуси обсуждалась 1 марта во время посещения ПВТ премьер-министром Сергеем Румасом, сообщает пресс-служба правительства.

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Речь идет об участии резидентов ПВТ как в реализации конкретных проектов, так и в выработке общей стратегии цифровизации страны. Директор ГУ «Администрация Парка высоких технологий» Всеволод Янчевский высказал премьер-министру ряд новых идей и инициатив ПВТ, касающихся развития сферы отечественного образования.

«Сегодня Парк высоких технологий — мощный центр компетенций в сферах искусственного интеллекта, машинного обучения, больших данных, где также создаются лазерные и оптические системы, медицинские и космические приборы. Клиентами и заказчиками компаний резидентов парка являются крупнейшие мировые корпорации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что резкий рост экспорта ПВТ за последние два года превратил Беларусь в один из основных IT-кластеров в Восточной Европе. По темпам роста экспорта ПВТ занимает лидирующие позиции в мире.

Как сообщал БелаПАН, за 2018 год экспорт компьютерных услуг Беларуси составил 1 млрд 585,6 млн долларов, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 31,4%, свидетельствуют официальные статданные.

Доля компьютерных услуг в общем экспорте услуг выросла до 18,2% с 15,4%.

Основной объем компьютерных услуг отечественные компании продают на внешних рынках. Около 85% экспорта формируют резиденты ПВТ.

В конце декабря 2017 года был принят декрет «О развитии цифровой экономики». Он продлил действовавшие и утвердил новые налоговые льготы для резидентов Парка высоких технологий, легализовал институты английского права, а также бизнес на основе технологии блокчейн, в том числе криптовалюты.

На конец 2018 года в парке было зарегистрировано 454 резидента парка, за прошлый год их количество увеличилось более чем в два раза.