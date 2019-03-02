В конце года 5,5% белорусов жили за чертой бедности

Во четвертом квартале 2018 года доля граждан Беларуси с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума составила 5,5% против 5,6% в третьем квартале прошлого года, свидетельствуют данные официальной статистики.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Менее 200 рублей среднедушевых располагаемых ресурсов в месяц во четвертом квартале 2018 года имели 3,5% населения (в предыдущем квартале — 3,8%), от 200,1 до 250 — 5,4% (6,7%), от 250,1 до 300 — 7,6% (8,2%), от 300,1 до 350 — 9,5% (10,6%), от 350,1 до 400 — 11,8% (11,6%), от 400,1 до 500 — 21,4% (20,5%), от 500,1 до 600 — 13,3% (13,7%), от 600,1 до 700 рублей — 9,5% (7,6%), от 700,1 до 800 — 6,4% (6,1%), более 800 рублей — 11,6% (11,2%).

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля затрат на питание составила 37,7% (в четвертом квартале 2017 года — 38,9%), алкогольные напитки и табачные изделия — 3% (3,2%); на покупку непродовольственных товаров — 35,4% (34%), в том числе одежды, обуви — 9,2% (8,9%), предметов личного пользования — 2,7% (2,6%), предметов домашнего обихода, бытовой техники — 4,6% (4,4%); на оплату услуг — 23,9% (23,9%), в том числе ЖКУ — 7,1% (7,3%), медицинских и санаторно-оздоровительных — 1,3% (1,4%), образования — 1,7% (1,5%), учреждений культуры, спорта, туристических и экскурсионных — 1,7% (1,7%), общественного транспорта — 2,3% (2,2%), связи — 5,1% (4,9%).

По данным статистики, в четвертом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизилось потребление: овощей и бахчевых — с 7 до 6,8 кг в месяц в расчете на члена домашнего хозяйства; хлеба и хлебопродуктов — с 6,8 до 6,7 кг; картофеля — с 5,4 до 5,2 кг.

Не изменилось потребление сахара — 2,2 кг в месяц и яиц — 18 шт.

Увеличилось потребление: рыбы и рыбопродуктов — с 1,2 до 1,1 кг; растительного масла, маргарина и жиров — с 1,2 до 1,3 кг; молока и молочных продуктов — с 21,9 до 22 кг на человека.