Умер криминальный авторитет Джемо Тбилисский

Стало известно о кончине еще одного криминального авторитета: в Италии 28 февраля умер 43-летний бывший вор в законе Джемал Микеладзе, широко известный в определенных кругах как Джемо Тбилисский.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как писали ранее Naviny.by , в начале года в российской столице ушел из жизни его старший брат Мамука.

Джемал Микеладзе – младший из титулованных сыновей известного тбилисского вора в законе Арсена (Джемала Микеладзе-старшего), напоминает «Прайм Крайм».

Пик воровской активности Джемо пришелся на 2011-2012 годы, когда он, наряду с такими ворами, как Гела, Бадри, Ровшан и другими, был одним из главных действующих лиц конфликта воровских кланов.

После убийства Арсена его дело продолжили сыновья. Во всех последующих конфликтах влиятельного вора в законе Деда Хасана братья Микеладзе занимали сторону его оппонентов.

И, если к расстрелу Усояна, действительно, имели отношение «грузины», то Джемо, безусловно, был посвящен в эти планы. Во всяком случае, когда в июне 2014-го Вагиф и Звиад в «Бутырке» избили Джемо, «как последнего негодяя», ему предъявляли именно это.

После того избиения, как говорят, самого сильного в его жизни, Джемо по-воровски так и не оправился. Впрочем, с мыслью о потере титула он смог прожить гораздо дольше, чем с мыслью о потере брата.

Своей жизнью Джемо доказал, что смертельная доза кокаина существует даже для такого, как он.

Ранее Naviny.by писали, что 12 декабря в своем доме в Ростове-на-Дону в возрасте 59 лет умер криминальный авторитет, бывший вор в законе Гагик Асатурян, более известный как Гагик Ростовский.

А в конце сентября в камере исправительной колонии № 10 (поселок Всесвятская, Пермский край) было найдено повешенным тело Владимира Вагина, более известного в определенных кругах под прозвищем Вова Вагон. Он являлся вором в законе.

20 августа в одном из московских ресторанов самые влиятельные в России воры в законе на своей сходке выбрали нового «босса всех боссов». Им стал Олег Шишканов (Шишкан).