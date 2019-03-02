«БМВ» и «Мерседес» сообщили о совместной работе
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Немецкие автогиганты BMW и Daimler заявили о намерении объединить усилия при разработке роботизированных автомобилей.
По мнению автоконструкторов, совместный проект может стать «долгосрочным и стратегическим сотрудничеством» и будет открыт для других технологических предприятий и автопроизводителей.
На первой стадии автоконцерны намерены заняться разработкой систем для беспилотной езды на автострадах и автоматической парковки, пишет
Наибольшее значение оба партнера придают безопасности пассажиров и всех прочих участников дорожного движения.