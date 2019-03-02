«БМВ» и «Мерседес» сообщили о совместной работе

Немецкие автогиганты BMW и Daimler заявили о намерении объединить усилия при разработке роботизированных автомобилей.

Фото с сайта Autoua.net

По мнению автоконструкторов, совместный проект может стать «долгосрочным и стратегическим сотрудничеством» и будет открыт для других технологических предприятий и автопроизводителей.

На первой стадии автоконцерны намерены заняться разработкой систем для беспилотной езды на автострадах и автоматической парковки, пишет DW . Своей целью они поставили создать продукты «следующей технологической ступени в широком спектре уже до середины следующего десятилетия», то есть до 2025 года.

Наибольшее значение оба партнера придают безопасности пассажиров и всех прочих участников дорожного движения.