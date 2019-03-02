Румасу нашли замену

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В конце марта должна пройти отчетно-выборная конференция Белорусскй федерации футбола, на которой, скорее всего, будет избран новый руководитель.

Действующий глава БФФ Сергей Румас, занимающий должность премьер-министра, ранее заявлял, что не будет больше баллотироваться на этот пост.

Как пишет «ПБ», одним из вероятных кандидатов может стать экс-нападающий национальной сборной Беларуси по футболу Виталий Кутузов, проживающий ныне в Италии.

Также называется и кандидатура известного белорусского специалиста, чемпиона СССР 1982 года в составе минского «Динамо» Людаса Румбутиса, хотя он и опровергает свои намерения бороться за пост №1 в отечественном футболе.
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Тэги: БФФ футбол-Беларусь Персона: Сергей Румас Виталий Кутузов Людас Румбутис

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