Румасу нашли замену

В конце марта должна пройти отчетно-выборная конференция Белорусскй федерации футбола, на которой, скорее всего, будет избран новый руководитель.

Действующий глава БФФ Сергей Румас, занимающий должность премьер-министра, ранее заявлял, что не будет больше баллотироваться на этот пост.

Как пишет «ПБ» , одним из вероятных кандидатов может стать экс-нападающий национальной сборной Беларуси по футболу Виталий Кутузов, проживающий ныне в Италии.

Также называется и кандидатура известного белорусского специалиста, чемпиона СССР 1982 года в составе минского «Динамо» Людаса Румбутиса, хотя он и опровергает свои намерения бороться за пост №1 в отечественном футболе.