В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о нежелании белорусов объединяться с Россией

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, ответил на слова Александра Лукашенко о том, что белорусы не хотят объединяться с россиянами.

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В пятницу, первого марта, глава белорусского государства в ходе «Большого разговора» заявил, что если сегодня «вынести вопрос на референдум в Беларуси об объединении двух государств и, как многие в России говорят, включении Беларуси в состав России, 98% проголосуют против».

По его словам, что люди поняли, что «мы можем жить и сотрудничать в совершенно другой форме как родные, как близкие».

«Белорусы сегодня хотят вместе с Россией, но жить в своей квартире», — подчеркнул Лукашенко.

«Я не берусь комментировать эти заявления Александра Григорьевича, но вместе с тем отношения между нами являются союзными и братскими абсолютно», — сказал Песков.