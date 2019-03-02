«Ушел из жизни великий сын белорусской земли». Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Алферова

В Беларуси по-настоящему любили ученого с мировым именем Жореса Алферова, и он с особой любовью всегда относился к своей Родине. Об этом говорится в соболезновании Александра Лукашенко родным и близким нобелевского лауреата.

Сегодня стало известно о смерти в Санкт-Петербурге уроженца Витебска. Медики отметили, что причиной смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность.

По словам Лукашенко, «ушел из жизни великий сын белорусской земли, выдающийся ученый нашей эпохи, нобелевский лауреат, известный общественный деятель».

Н отметил, что Алферов был олицетворением высоких идеалов добра и справедливости. «Мы навсегда запомним его как истинного патриота, человека с широкой душой и большим сердцем. Присущие Жоресу Ивановичу широта взглядов и интересов, необычайное трудолюбие и активная жизненная позиция стали достойным примером для соотечественников», - подчеркнул Лукашенко.