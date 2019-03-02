Жителя Лунинца, насиловавшего дочь, осудили на 8,5 года колонии

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37-летнего жителя Лунинца отправили за решетку на длительный срок. Его признали виновным в изнасиловании собственной дочери.

Иллюстрация pixabay.com

Заявление в милицию написала мать ребенка, узнавшая о злодеянии мужа.

В момент совершения преступления 37-летний мужчина был пьян и воспользовался беспомощным состоянием девочки, которая «с учетом ее индивидуально-психологических особенностей и по своему эмоциональному состоянию не могла оказать сопротивление».

Кроме срока заключения на 8,5 года осужденный должен выплатить 2 тыс. рублей в качестве компенсации дочери.

В настоящее время приговор суда в закнную силу не вступил и может быть обжалован, пишет media-polesye.by.
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Тэги: изнасилование Город: Лунинец

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