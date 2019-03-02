Жителя Лунинца, насиловавшего дочь, осудили на 8,5 года колонии
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37-летнего жителя Лунинца отправили за решетку на длительный срок. Его признали виновным в изнасиловании собственной дочери.
Заявление в милицию написала мать ребенка, узнавшая о злодеянии мужа.
В момент совершения преступления 37-летний мужчина был пьян и воспользовался беспомощным состоянием девочки, которая «с учетом ее индивидуально-психологических особенностей и по своему эмоциональному состоянию не могла оказать сопротивление».
Кроме срока заключения на 8,5 года осужденный должен выплатить 2 тыс. рублей в качестве компенсации дочери.
В настоящее время приговор суда в закнную силу не вступил и может быть обжалован, пишет