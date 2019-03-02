БГК вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Гандболисты БГК им. Мешкова четвертый год подряд вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

2 марта в заключительном матче группового раунда брестский клуб обыграл на своей площадке шведский «Кристианстад» — 32:23 и занял в группе А последнее проходное шестое место.

При этом действующий победитель турнира французский «Монпелье» оказался на седьмом месте, в заключительном туре проиграв в Македонии «Вардару» — 27:33.

В 14 матчах БГК набрал 9 очков, забросил 379 и пропустил 419 мячей.

На старте турнира брестчане одержали две победы (в гостях над «Кристианстадом» — 32:30 и дома над «Монпелье» — 26:23). Затем команда потерпела шесть поражений подряд: от немецкого «Райн-Некара Лёвена» — 27:33 (в гостях), венгерского «Веспрема» — 28:29 (дома), испанской «Барселоны» — 21:29 (д), «Вардара» — 23:30 (г), польского «Виве» — 26:35 (д) и 31:34 (г). После этого была домашняя ничья с «Вардаром» — 31:31, поражения от «Барселоны» — 32:41 (г) и «Монпелье» — 23:29 (г), победа над «Райн-Некаром Лёвеном» — 27:24 (д) и поражение от «Веспрема» — 20:28 (г).

Первое место в группе заняла «Барселона» (24 очка), которая вышла сразу в четвертьфинал. «Веспрем» (20), «Вардар» (19), «Виве», «Райн-Некар Лёвен»« (по 14) и БГК попали в 1/8 финала.

Соперником белорусского клуба на этой стадии будет немецкий «Фленсбург-Хандевитт», занявший третье место в группе А (первый поединок — 23 или 24 марта в Бресте, ответный — 30 или 31 марта во Фленсбурге).

Соперники четыре раза встречались в 2017 году: в конце марта и начале апреля — в 1/8 финала ЛЧ (немцы выиграли 26:25 в гостях и 28:26 дома), в ноябре — в групповом раунде ЛЧ (оба матча также в пользу «Фленсбурга» — 30:28 в гостях, 37:30 дома), сообщает БелаПАН.