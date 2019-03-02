«Динамо» выиграло у сборной Экстралиги серию за право играть в КХЛ

Победой минского «Динамо» завершилась суперсерия против сборной клубов Экстралиги за право в следующем сезоне играть в Континентальной хоккейной лиге.

Решение о проведении серии до двух побед принял президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом он сам рассказал накануне во время «Большого разговора с президентом». Лукашенко со своим младшим сыном Николаем посетил все три матча серии.

26 февраля в первом матче на «Минск-Арене» сборная Экстралиги, состоящая в основном из игроков минско «Юности», одержала победу — 4:2. Во втором матче на «Чижовка-Арене» 28 февраля «зубры» взяли реванш — 2:1.

Третий матч состоялся 2 марта вновь на «Минск-Арене». К началу второго периода «Динамо» вело в счете 3:0, однако команда Михаила Захарова сумела сравнять счет, забросив третью шайбу на последней минуте третьего периода.

Исход всего противостояния решился в серии буллитов, где победу «Динамо» принес Александр Когалев.