Фотофакт. Более 10 тысяч черногорцев вышли на митинг против президента
Протестный марш с требованием отставки президента Мило Джукановича и правительства состоялся в Подгорице.
Демонстранты обвиняли власти Черногории в коррупции, кумовстве и злоупотреблении служебным положением, сообщает
Это уже четвертая акция протеста в Черногории за последние несколько недель. Митинги начались после того, как бывший ключевой союзник президента страны Мило Джукановича Душко Кнежевич обвинил главу государства и его правящую Демократическую партию социалистов в неправомерных финансовых отношениях и коррупции. Накануне власти обвинили Кнежевича в отмывании денег и мошенничестве, и он бежал из страны.