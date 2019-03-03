Фотофакт. Более 10 тысяч черногорцев вышли на митинг против президента

/ Мир
Просмотров: 317

Протестный марш с требованием отставки президента Мило Джукановича и правительства состоялся в Подгорице.

 

 

Демонстранты обвиняли власти Черногории в коррупции, кумовстве и злоупотреблении служебным положением, сообщает Total Montenegro News. Тысячи людей прошли через центр столицы, скандируя, что Джуканович является вором. Оппозиционные политики от протестов дистанцировались.

 

 

 

 

Это уже четвертая акция протеста в Черногории за последние несколько недель. Митинги начались после того, как бывший ключевой союзник президента страны Мило Джукановича Душко Кнежевич обвинил главу государства и его правящую Демократическую партию социалистов в неправомерных финансовых отношениях и коррупции. Накануне власти обвинили Кнежевича в отмывании денег и мошенничестве, и он бежал из страны.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: новости Черногории отставка президента оппозтиция акция протеста Персона: Мило Джуканович Душко Кнежевич Город: Подгорица

Другие материалы на эту тему:

Инвалид из Славгорода объявила голодовку, требуя свидания с арестованным мужем

Инвалид из Славгорода объявила голодовку, требуя свидания с арестованным мужем

Николая Статкевича оштрафовали на 40 базовых

Николая Статкевича оштрафовали на 40 базовых

Неизвестные в штатском разогнали оппозиционную акцию в Минске

Неизвестные в штатском разогнали оппозиционную акцию в Минске

Люди протестуют и выходят на площадь. В Бресте вновь прошла акция против завода

Люди протестуют и выходят на площадь. В Бресте вновь прошла акция против завода