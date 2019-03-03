Фотофакт. Более 10 тысяч черногорцев вышли на митинг против президента

Протестный марш с требованием отставки президента Мило Джукановича и правительства состоялся в Подгорице.

Демонстранты обвиняли власти Черногории в коррупции, кумовстве и злоупотреблении служебным положением, сообщает Total Montenegro News . Тысячи людей прошли через центр столицы, скандируя, что Джуканович является вором. Оппозиционные политики от протестов дистанцировались.

E ovo je moja #CrnaGora



Fotografija sa veceras odrzanog protesta protiv Mila lopova i njegovog rezima. #oduprise #protestiCG #Podgorica #promjene Za CG 15000 slobodnih ljudi je ozbiljna kriticna masa! Bravo! pic.twitter.com/b1vMfW5f5g — Nikola Bajčetić (@BajceticNikola) March 2, 2019

Это уже четвертая акция протеста в Черногории за последние несколько недель. Митинги начались после того, как бывший ключевой союзник президента страны Мило Джукановича Душко Кнежевич обвинил главу государства и его правящую Демократическую партию социалистов в неправомерных финансовых отношениях и коррупции. Накануне власти обвинили Кнежевича в отмывании денег и мошенничестве, и он бежал из страны.