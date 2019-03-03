Около 200 алжирцев травмировали на протестах против президента

В протестах приняли участие до 800 тысяч человек.

/ Мир
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По данным министерства здравоохранения Алжира, травмированы не менее 183-х митингующих против Абдельазиза Бутефлики.

По данным APS, пострадали 183 демонстранта, а Sky News Arabia сообщает об одном погибшем в результате давки между протестующими и полицией. Сердечный приступ случился у 60-летнего мужчины.

Митингующие требуют от 81-летнего президента отказаться от выдвижения на пятый президентский срок. Эти протесты стали самыми крупными после «арабской весны» 2011 года. Бутефлика руководит Алжиром с 1999 года и появлялся на публике лишь несколько раз после перенесенного инсульта в 2013 году.
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Тэги: новости Алжира митинги оппозиция Персона: Абдельазиз Бутефлика Город: Алжир

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