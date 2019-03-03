Около 200 алжирцев травмировали на протестах против президента

По данным министерства здравоохранения Алжира, травмированы не менее 183-х митингующих против Абдельазиза Бутефлики.

По данным APS , пострадали 183 демонстранта, а Sky News Arabia сообщает об одном погибшем в результате давки между протестующими и полицией. Сердечный приступ случился у 60-летнего мужчины.

Even after witnessing Syria, Libya & Egypt, even after seeing how dictators crushed peaceful protests, 8-years on Arab youth are marching for dignity & democracy. #Algeria pic.twitter.com/2MiI3XEG75 — Hashim (@hashimk95) March 2, 2019

Митингующие требуют от 81-летнего президента отказаться от выдвижения на пятый президентский срок. Эти протесты стали самыми крупными после «арабской весны» 2011 года. Бутефлика руководит Алжиром с 1999 года и появлялся на публике лишь несколько раз после перенесенного инсульта в 2013 году.