В Италии задержали второго по опасности преступника страны

Несколько лет назад он сделал себе операцию по изменению внешности.

/ Мир
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Полиция Неаполя арестовала 38-летнего главу одной из самых опасных итальянских преступных организаций Марко Ди Лауро, которого искали с 2005 года.

Его задержали во время совместной спецоперации полиции и карабинеров, сообщает La Repubblica. Ди Лауро не был вооружен и не оказывал сопротивления правоохранителям. Задержанный являлся боссом неаполитанской каморры, которая аналогична мафии.

Имя Марко Ди Лауро было внесено в список самых опасных разыскиваемых преступников еще в 2005 году. Он был вторым после главаря «Коза Ностра» Маттео Мессины Денаро.
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Тэги: каморра мафия новости Италии Персона: Марко Ди Лауро Город: Неаполь

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