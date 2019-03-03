В Италии задержали второго по опасности преступника страны

Полиция Неаполя арестовала 38-летнего главу одной из самых опасных итальянских преступных организаций Марко Ди Лауро, которого искали с 2005 года.

Его задержали во время совместной спецоперации полиции и карабинеров, сообщает La Repubblica . Ди Лауро не был вооружен и не оказывал сопротивления правоохранителям. Задержанный являлся боссом неаполитанской каморры, которая аналогична мафии.