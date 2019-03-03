В Италии задержали второго по опасности преступника страны
Несколько лет назад он сделал себе операцию по изменению внешности.
Полиция Неаполя арестовала 38-летнего главу одной из самых опасных итальянских преступных организаций Марко Ди Лауро, которого искали с 2005 года.
Его задержали во время совместной спецоперации полиции и карабинеров, сообщает
Имя Марко Ди Лауро было внесено в список самых опасных разыскиваемых преступников еще в 2005 году. Он был вторым после главаря «Коза Ностра» Маттео Мессины Денаро.