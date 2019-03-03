Американцы проинспектировали артиллерийскую бригаду в Осиповичах

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Инспекционная группа США посетила 336-ю реактивную артиллерийскую бригаду в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

По сообщению Минобороны Беларуси, проверка подтвердила «соответствие наличия на проверяемом объекте контроля ограничиваемых Договором об обычных вооруженных силах в Европе вооружений и военной техники их уведомленному количеству».

В составе инспекционной группы входили семь инспекторов из США и по одному из Люксембурга и Словакии.
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Тэги: Беларусь-США Минобороны артиллерийская бригада Город: Осиповичи

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