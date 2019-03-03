Милиция не пустила журналистов к противникам аккумуляторного завода в Бресте

Когда журналисты Алесь Левчук и Милана Харитонова направлялись к остановке общественного транспорта, чтобы поехать на площадь Ленина, где по воскресеньям собираются противники строительства аккумуляторного завода, к ним подошли трое сотрудников милиции.

Милиционеры предложили пройти с ними в отделение и ознакомиться с составленным в отношении Алеся Левчука и Миланы Харитоновой протоколом за «работу на иностранное СМИ без аккредитации», подразумевая белорусскоязычный телеканал «Белсат».

Сейчас журналисты находятся в отделении, никаких процессуальных действий сотрудники милиции не проводят, сообщила Харитонова.

Она считает, что задача милиции — продержать их до тех пор, пока на площади идет очередная встреча противников завода. Это мероприятие журналисты регулярно освещают.

Левчука и Харитонову регулярно штрафуют за размещение материалов на сайте телеканала «Белсат» о протестах против строительства аккумуляторного завода под Брестом. В 2018 году их судили шесть раз, в текущем — дважды. Общая сумма штрафа составила почти 8000 долларов.