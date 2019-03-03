В России нашли мертвой адвоката, чей подзащитный обвинил полицейских в избиении
В Иркутской области нашли мертвой адвоката Галину Музыку. Ее подзащитный Михаил Загвоздин ранее говорил, что полицейские избили его при задержании.
Адвокат должна была взять у Загвоздина в ИВС объяснение, которое они планировали приложить к заявлению об избиении и подать его в СК, сообщает
Документы могли бы подтвердить причастность девяти оперативников к избиению Загвоздина. Однако после ухода из изолятора Музыка на связь не вышла.
«Жена Загвоздина, которая заключала соглашение с адвокатом, подала заявление об исчезновении Музыки в МВД области. И недавно, буквально час назад, сообщили, что уже при помощи МЧС проникли в квартиру и там найдено тело адвоката», — сказал Глущенко. Рядом с телом адвоката лежал ее мобильный телефон.
Участковый опроверг какую-либо насильственную смерть или какую-то связь с возможным криминалом. Указал, что якобы она вчера вызывала неотложную медицинскую помощь.
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Утром 1 марта домой к Загвоздину пришли с обыском. По словам его жены Юлии, оперативники отказались представиться и не дали прочитать постановление о проведении обыска. Когда ее муж отказался подписывать документы, не читая, его избили на глазах у детей. Затем Загвоздина увели в здание местного управления Следственного комитета. В отношении Загвоздина возбудили дело по статье 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).
Жена Загвоздина считает, что уголовное дело против ее мужа возбудили из-за конфликта с одним из силовиков: недавно Загвоздин чуть было не врезался в автомобиль оперативника.