В России нашли мертвой адвоката, чей подзащитный обвинил полицейских в избиении

В Иркутской области нашли мертвой адвоката Галину Музыку. Ее подзащитный Михаил Загвоздин ранее говорил, что полицейские избили его при задержании.

Адвокат должна была взять у Загвоздина в ИВС объяснение, которое они планировали приложить к заявлению об избиении и подать его в СК, сообщает «Медиазона» со ссылкой на члена региональной Общественной наблюдательной комиссии Павла Глущенко.

Документы могли бы подтвердить причастность девяти оперативников к избиению Загвоздина. Однако после ухода из изолятора Музыка на связь не вышла.

«Жена Загвоздина, которая заключала соглашение с адвокатом, подала заявление об исчезновении Музыки в МВД области. И недавно, буквально час назад, сообщили, что уже при помощи МЧС проникли в квартиру и там найдено тело адвоката», — сказал Глущенко. Рядом с телом адвоката лежал ее мобильный телефон.

Участковый опроверг какую-либо насильственную смерть или какую-то связь с возможным криминалом. Указал, что якобы она вчера вызывала неотложную медицинскую помощь.