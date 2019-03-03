Брестских журналистов Левчука и Харитонову два часа продержали в милиции

Задержанных сегодня около полудня в Бресте журналистов Алеся Левчука и Милану Харитонову продержали в милиции около двух часов.

Журналистов задержали, когда они вышли из дома и направились к остановке общественного транспорта, чтобы поехать на площадь Ленина, где по воскресеньям собираются противники строительства аккумуляторного завода.

Как рассказал Левчук, задержание милиционеры провели «довольно жестко». По его словам, они появились внезапно — «подошли из-за спины». Левчуку, по его словам, «закрутили руки и провели через весь район». Также, сообщил журналист, ему угрожали, что составят протокол за неподчинение милиции и ночь он проведет в изоляторе.

В отделении милиции журналистов ознакомили с протоколами, составленными в отношении них за «работу на иностранное СМИ без аккредитации», подразумевая белорусскоязычный телеканал «Белсат».

Как сообщил Левчук, в общей сложности за два дня в отношении них было составлено пять протоколов, на завтра намечен суд.

По словам Левчука, в милиции их продержали два часа, до тех пор, пока в центре Бреста продолжалась очередная встреча противников строительства аккумуляторного завода. «Очевидно, что все было сделано, чтоб мы не попали на встречу противников завода», — считает он.

Левчука и Харитонову регулярно штрафуют за размещение материалов на сайте телеканала «Белсат» о протестах против строительства аккумуляторного завода под Брестом. В 2018 году их судили шесть раз, в текущем — дважды. Общая сумма штрафа составила почти 8000 долларов.