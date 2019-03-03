Харьковский 16-летний подросток зарезал свою бывшую 14-летнюю девушку

Парень нанес бывшей возлюбленной 10 ножевых ранений.

По сообщению пресс-службы областной Нацполиции, убийство произошло вечером 2 марта. Окровавленное тело девушки обнаружили прохожие на улице Набережной.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оказалось, что к смерти девушки причастен ее 16-летний экс-бойфренд. Между ним и погибшей возник конфликт во время встречи из-за ее новых отношений. Поняв, что натворил, парень взял телефон девушки и убежал к товарищу.

Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.