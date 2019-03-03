Жители Гданьска выбирают мэра вместо погибшего Павла Адамовича

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Горожане будут избирать нового голову среди трех кандидатов: действующего исполняющего обязанности мэра 39-летней Александры Дулькевич, 51-летнего режиссера с националистическими взглядами Гжегожа Брауна и 46-летнего бизнесмена Марека Скибы.

Внеочередные выборы мэра Гданьска проходят 3 марта после гибели в январе Павла Адамовича, который занимал эту должность в течение 20 лет, сообщает Ukrinform.ru.

Фотофакт. Тысячи жителей Гданьска вышли на улицу после смерти мэра

Стефан В. выбежал 13 января на сцену и несколько раз ударил политика ножом. Затем нападавший взял микрофон и обратился к зрителям, заявив, что невинно отсидел в тюрьме, а оппозиционная Гражданская платформа его пытала. Медики не смогли спасти жизнь Адамовича и 14 января он скончался в больнице.
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Тэги: мэр Гданьска убийство мэра убийство политика Беларусь-Польша Персона: Павел Адамович Город: Гданьск

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