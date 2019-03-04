Пьяный водитель маршрутки совершил ДТП и пытался скрыться с места аварии

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Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси произошло в районе железнодорожного вокзала в Минске.

По информации ГАИ, им поступила информация от дежурного РУВД, что предположительно пьяный водитель совершил ДТП и пытается скрыться.

В ходе разбирательства наряд ДПС выяснил, что водитель маршрутки задел «Шевроле» и пытался скрыться.

Экспертиза зафиксировала в крови водителя более двух промилле алкоголя.
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Тэги: маршрутка ДТП Город: Минск

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