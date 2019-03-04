На пожаре в Микашевичах погибла женщина

Пожар, унесший жизнь человека, произошел в Микашевичах на улице Первомайской.

По информации регионального управления МЧС, возгорание произошло в девятиэтажке.

Во время разведки спасатели обнаружили в горящей квартире 56-летнюю хозяйку, которую в бессознательном состоянии передали «скорой». Однако медики вынуждены были констатировать смерть женщины.

Также отмечается, что спасателями была проведена операция жильцов подъезда.

Всего, по данным МЧС, за минувшие сутки на пожарах погибли три человека (с начала года - 127).