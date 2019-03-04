Под Петербургом задержали белорусского наркоторговца

Правоохранительные органы Ленинградской области сообщили о задержании в Лужском районе находящегося в розыске белоруса.

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Как отмечается, полиция попросила мужчину предъявить документы для проверки. У него не казалось регистрации. Это стало причиной задержания.

В ходе дальнейшего «разбора полетов» выяснилось, что задержанный находится в розыске – белорусской милицией он подозревается в торговле наркотиками.

Теперь 40-летний белорус, скорее всего, будет депортирован на родину, где его судьбй будут заниматься правоохранители.