В преддверии Дня милиции офицер выбросился с девятого этажа

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Следователи устанавливают обстоятельства гибели в Лунинце сотрудника милиции, выпавшего из окна квартиры на девятом этаже.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко, 2 марта примерно в четыре часа утра в Лунинецкий РОВД поступила информация, что вблизи одного из многоэтажных жилых домов обнаружен мужчина с травмами, характерными для падения с высоты.

По предварительным данным, он выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. Установлено, что в этом доме мужчина не проживал.

Бригада скорой медицинской помощи доставила 23-летнего пострадавшего в Лунинецкую центральную районную больницу, где он около шести часов утра скончался.

Проверку проводит Лунинецкий районный отдел Следственного комитета. Причину смерти мужчины устанавливает судебно-медицинская экспертиза.

Молодой человек проживал в Лунинце, работал в районном отделе милиции на офицерской должности, не женат, имел хорошую деловую репутацию.

Отметим, сегодня в Беларуси отмечается День милиции.
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Тэги: День милиции погиб милиционер Персона: Сергей Дученко Город: Лунинец

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