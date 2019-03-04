Макей обсудил с президентом ЕБРР вопросы дальнейшего сотрудничества банка с Беларусью

Министр иностранных дел Владимир Макей 4 марта встретился с делегацией Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти.

Они обсудили ход реализации совместных проектов, перспективные направления взаимодействия Беларуси и ЕБРР, сообщает пресс-служба МИД.

«Стороны подтвердили положительную динамику сотрудничества нашей страны и ЕБРР, выразили заинтересованность в продолжении совместной плодотворной работы», — отмечается в сообщении МИД.

Чакрабарти сегодня также встретился с Александром Лукашенко.

ЕБРР — многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Акционерами банка являются 67 стран, а также ЕС и Европейский инвестиционный банк. В целом с начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал более 2,4 млрд евро в 115 проектов в различных отраслях экономики.

Действующая страновая стратегия банка по Беларуси работает с 2016 года. В документе отмечается, что в связи с изменениями в региональной геополитической обстановке Беларусь стала демонстрировать большую открытость на международном уровне и большую готовность к обсуждению политической ситуации внутри страны, в том числе вопросов, связанных с соблюдением прав человека. Эти позитивные изменения, а также реакция на них международного сообщества «создали новый политический контекст для деятельности ЕБРР» в Беларуси и «открыли возможности для более активного взаимодействия с белорусскими властями».

ЕБРР участвует в ряде крупных проектов, среди которых — приватизация «Белинвестбанка», проект по привлечению иностранных инвесторов в проект реконструкции трассы М10 и других.

В предыдущий раз Чакрабарти посещал Минск в сентябре 2017 года.