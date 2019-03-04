Белорусских старшеклассников пригласили в школу Восточного партнерства в Тбилиси

/ Беларусь-ЕС
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До 18 марта идет прием заявлений на стипендии для учеников 16-17 лет из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины, которые хотят усовершенствовать знания о Европе и Евросоюзе.

Стипендиальную программу финансирует Евросоюз, который поддержит 35 лучших учеников из шести стран в получении признанного на международном уровне диплома Международного бакалавриата с фокусировкой на европоведение.

Программа Европейской школы Восточного партнерства осуществляется в «Новой школе», которая находится в Тбилиси, и включает в себя двухгодичный курс обучения.

Организаторы обещают «уникальную дипломную программу», которая объединит «высокие академические стандарты Международного бакалавриата со специальным обучением, инспирированным системой европейских школ».

«Студентам будет доступна богатая внеклассная программа, а также у них будет возможность принимать участие в конференциях высокого уровня по вопросам Евросоюза», - отмечают организаторы.

Все выпускники получат диплом Международного бакалавриата по европоведению.

Номинанты должны подать заявки на сайте www.eapeuropeanschool.eu до 12:00 часов 18 марта.

Если вы не нашли все ответы на вопросы, можно написать по адресу euscholarship@eapeuropeanschool.eu  или позвонить по телефону + 995 32 225 70 06.
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Тэги: образования Восточное партнерство Город: Тбилиси

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