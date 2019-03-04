Суд признал редактора TUT.by Марину Золотову виновной по «делу БелТА»

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Суд признал редактора TUT.by Марину Золотову виновной.

Золотова признана виновной по ст. 425 ч. 2 УК (бездействие должностного лица) и наказана штрафом в размере 300 базовых величин (7 650 руб). Приговор суда Заводского района Минска озвучил 4 марта судья Александр Петраш. 

Суд также постановил взыскать с Золотовой дополнительно 6 тысяч рублей в пользу БелТА за юридические расходы. 

До вступления приговора в силу в отношении Золотовой будет действовать подписка о невыезде. 


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Суд также постановил вернуть сотрудникам TUT.by-свидетелям по делу, технику и мобильные устройства, изъятые во время обысков. 

Гособвинитель Юлия Харчейкина просила суд назначить Золотовой наказание в виде штрафа в размере 1.000 базовых величин (25 500 рублей). 

Марина Золотова признана виновной в том, что не препятствовала несанкционированному доступу своих подчиненных к платному контенту государственного информагентства БелТА. 

Уголовное дело в отношении Золотовой и других сотрудников негосударственных СМИ было возбуждено летом 2018 года. Поводом стало обращение гендиректора БелТА Ирины Акулович в правоохранительные органы из-за сбоев, которые якобы имели место при осуществлении доступов к платной подписке услуг. 

Сюжет: Дело БелТА
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Тэги: суд по делу БелТА Персона: Марина Золотова Юлия Харчейкина Александр Петраш Ирина Акулович

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