Лукашенко взялся за сферу ЖКХ

Александр Лукашенко подписал директиву № 7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», сообщает пресс-служба президента.

Фото из архива пресс-службы президента

В документе изложены решения, принятые 20 октября 2017 года на республиканском семинаре-совещании о состоянии сферы, поручения и требования главы государства по совершенствованию и развитию жилищно-коммунального хозяйства.

Основными целями, определяющими перспективные направления развития отрасли, являются повышение качества услуг и проведение справедливой тарифной политики, оказание государственной поддержки малообеспеченным и социально уязвимым категориям граждан, совершенствование работы с населением, развитие механизмов общественного контроля в сфере ЖКХ, стимулирование граждан к участию в реализации энергоэффективных мероприятий в жилищном фонде, широкое вовлечение населения в работу по благоустройству территорий населенных пунктов.

«Директива также направлена на совершенствование обращения с коммунальными отходами (сокращение объемов их накопления, более глубокая переработка и вторичное использование этих отходов), поэтапный отказ от полиэтиленовой упаковки с ее замещением экологически безопасной, в том числе из стекла и бумаги, — отметили в пресс-службе. — Комплексное решение поставленных задач позволит выйти на качественно новый уровень предоставления жилищно-коммунальных услуг и работы с населением, обеспечить повышение комфортности условий проживания, создать условия для повышения эффективности организаций жилищно-коммунального хозяйства, устойчивого развития объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечить совершенствование структуры управления ЖКХ и повысить уровень профессиональной подготовки кадров для отрасли».

Согласно документу в 2020 году планируется достигнуть объема ввода 3,6 млн квадратных метров общей площади жилых домов после капитального ремонта и увеличить до 25% уровень использования твердых коммунальных отходов. В 2025 году планируется обеспечить 100% потребителей качественной питьевой водой.

Как сообщалось, также подписаны директивы № 6 «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли» и № 8 «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли».