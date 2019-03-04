Видео с приговора суда над Мариной Золотовой

/ Общество
Просмотров: 263

Главный редактор TUT.by Марина Золотова была сегодня признана виновной по ст. 425 ч. 2 УК (бездействие должностного лица) и наказана штрафом в размере 300 базовых величин (7650 руб). Приговор суда Заводского района Минска озвучил 4 марта судья Александр Петраш. 

Суд также постановил взыскать с Золотовой дополнительно 6 тыс. рублей в пользу БелТА за юридические расходы. 

 

 

По окончании заседания Марина Золотова заявила, что пока не приняла решение, будет ли она подавать кассационную жалобу на приговор. 

Сюжет: Дело БелТА
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: суд по делу БелТА Персона: Александр Петраш Марина Золотова

Другие материалы на эту тему:

«Дело БелТА». Вынесен приговор главному редактору TUT.by

«Дело БелТА». Вынесен приговор главному редактору TUT.by

Ирина Левшина. ДЕЛО БЕЛТА. Суд. Впечатления экс-обвиняемой

Ирина Левшина. ДЕЛО БЕЛТА. Суд. Впечатления экс-обвиняемой