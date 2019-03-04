Лукашенко распорядился: производительность труда на селе к концу 2020-го должна вырасти на 40%

Александр Лукашенко подписал директиву № 6 «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли», сообщает пресс-служба президента.

В документе изложены решения, принятые 3 апреля 2018 года на республиканском семинаре-совещании о состоянии отрасли, поставленные главой государства задачи, цели дальнейшего развития аграрной отрасли и механизмы их реализации.

«Основные положения директивы, выполнение которых позволит достичь поставленных целей, касаются обеспечения устойчивого развития и функционирования агропромышленного комплекса, проведения конкурентной экономической политики для достижения эффективного функционирования рынка сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, обеспечения устойчивого развития территории сельской местности, занятости сельского населения и повышения уровня его жизни», — уточнили в пресс-службе.

Положения документа также направлены на усиление зависимости оценки работы кадров от состояния производственной, исполнительской и трудовой дисциплины, подготовку сельскохозяйственного производства.

При выполнении установленных директивой заданий к концу 2020 года объемы производства молока в стране должны достигнуть 9 млн тонн в год, продукции выращивания скота и птицы — 1,8 млн тонн, отметили в пресс-службе. Должен быть обеспечен рост производительности труда в сельском хозяйстве на 40% и уровень заработной платы в отрасли не ниже уровня, складывающегося в среднем в экономике.