Румас продлил обращение чеков «Имущество»

Постановлением Совета министров от 28 февраля 2019 года № 134 срок обращения именных приватизационных чеков «Имущество» продлен по 31 декабря 2020 года, сообщила пресс-служба правительства.

Государственному комитету по имуществу поручено довести до всеобщего сведения информацию о новом сроке обращения именных приватизационных чеков «Имущество», а также о порядке использования таких чеков.

Ранее срок обращения чеков «Имущество» продлевался в 2016 году и действовал до 1 июля 2019 года.

Как пояснили в Госкомимуществе, в соответствии с законом «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь» именной приватизационный чек является государственной именной ценной бумагой.

Приватизационный чек обеспечен государственной собственностью, подлежащей безвозмездной передаче гражданам Беларуси, свидетельствует о праве его владельца на долю в приватизируемой государственной собственности и выражает размер этой доли (квоту).

Обмен именных приватизационных чеков «Имущество» на акции осуществляется через отделения ОАО «АСБ Беларусбанк» по месту жительства, где открыты специальные чековые счета граждан.

Приобретая акции, гражданин становится акционером и в соответствии с законодательством имеет право участвовать в управлении обществом, получать информацию о деятельности предприятия, а также продавать, дарить и наследовать акции.

При желании приобретенные акции можно продать. Продажа осуществляется через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» при посредничестве профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося участником биржи.

Списки профучастников имеются на сайте ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Дополнительная информация об обмене акций предприятий на ИПЧ «Имущество» размещена на сайте ОАО «АСБ Беларусбанк». Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ — на Едином портале финансового рынка.