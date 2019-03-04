Бывший главный патологоанатом Минска получил семь с половиной лет усиленного режима

Суд Ленинского района Минска приговорил бывшего начальника Минского патологоанатомического бюро 70-летнего Аркадия Пучкова к семи с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности в течение пяти лет. Приговор огласила судья Марина Запасник.

Прокурор Святослав Великий во время прений 25 февраля запросил для Пучкова 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, конфискацию имущества с запретом занимать руководящие должности в течение пяти лет.

Пучков признан виновным по чч. 1, 2 и 3 ст. 430 УК (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Уголовное дело Пучкова слушалось в суде Ленинского района Минска с 22 января.

Пучков частично признал вину. Общая сумма незаконного денежного вознаграждения превысила 425 тыс. рублей. Деньги, полученные незаконным путем, Пучков выплатил до суда и во время судебного следствия. По сведениям БелаПАН, часть ущерба погашалась за счет продажи недвижимости, которая принадлежала Пучкову и его дочерям.

Как сообщалось ранее, в ходе расследования установлено 24 эпизода противоправной деятельности Пучкова. По данным обвинения, сразу несколько предпринимателей платили Пучкову за возможность перевозить тела умерших из морга патологоанатомического бюро к местам захоронения, торговать в магазине бюро своей продукцией: гробами, крестами, венками и корзинами. Прокурор подчеркнул в прениях, что предприниматели платили Пучкову за право осуществлять свою деятельность.