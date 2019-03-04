Родственники опознали тело пропавшего в новогоднюю ночь жителя Брестского района

Обнаруженное в Брестском районе тело Николая Бетени опознали родственники, сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

1 января 26-летний мужчина ушел из дома в деревне Комаровка Брестского района после празднования Нового года, после чего его местонахождение было неизвестно.

С учетом имеющихся данных 10 января УСК по Брестской области было возбуждено дело по п. 15 ч. 2 ст. 139 УК (убийство).

Поисковые мероприятия осуществлялись на постоянной основе отрядами из сотрудников милиции, военнослужащих, МЧС, ОСВОДа, добровольцев и не прекращались даже при неблагоприятных погодных условиях.

28 февраля водолазами ОСВОДа в водоеме в деревне Комаровка Брестского района было обнаружено тело мужчины в джинсах и рубашке, схожих по внешним признакам с одеждой Николая Бетени. Прибывшие на место происшествия родственники Бетени опознали его.

В ходе осмотра погибшего зафиксирован ряд телесных повреждений. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в рамках которой специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области в том числе устанавливают причинную связь повреждений с наступившей смертью мужчины.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщалос ранее, по подозрению в совершении преступления задержаны трое мужчин из Брестского района: житель деревни Комаровка 1998 года рождения и жители агрогородка Томашовка 1998 и 1985 годов рождения.