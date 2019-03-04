Николая Дедка оштрафовали и задержали

Активист анархистского движения, журналист газеты «Новы час» Николай Дедок оштрафован на 50 базовых величин (1275 рублей) за распространение материалов, включенных в Республиканских список экстремистских материалов.

Николай Дедок. Фото novychas.by

Такое решение, как сообщает правозащитный сайт spring96.org , принял 4 марта суд Фрунзенского района Минска.

Дедок признан виновным по ст. 17.11 КоАП (изготовление, распространение или хранение экстремистских материалов).

За последние полгода это уже третий случай суда над активистом по этой статье, отмечают правозащитники.

Сразу после вынесения решения Дедок был задержан сотрудниками милиции в штатском. Вероятно, его задержание связано с участием 26 февраля в центре Минска в уличной акции солидарности с политзаключенными.