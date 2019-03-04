Лукашенко: Беларусь всегда будет свято выполнять договоренности с ЕБРР

Предложения и помощь Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по осуществлению в Беларуси процессов приватизации имеют огромное значение, заявил Александр Лукашенко 4 марта на встрече с президентом банка Сумой Чакрабарти.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Беларусь «всегда будет свято выполнять договоренности, которые заключила с банком», цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский руководитель поблагодарил руководство ЕБРР за внимание, которое банк уделяет стране. Динамика сотрудничества за прошлый год существенно возросла, инвестиции ЕБРР увеличились вдвое, добавил он.

Лукашенко особо отметил роль банка в реализации важных проектов, от которых в значительной степени зависит качество жизни людей.

«Особо хочу отметить те проекты, которые связаны с областью жилищно-коммунального строительства, повышением качества питьевой воды (это для нас очень важно), строительством дорог, ремонтом мостов, которые у нас во многих населенных пунктах требуют этого безотлагательно. Это жизненно важные проекты для нашего государства», — сказал официальный лидер.

Лукашенко отметил, что поддержка банком белорусского малого и среднего бизнеса очень важна: «Мы со стороны государства не имели возможности осуществлять такую поддержку. Вы пришли в Беларусь и поддержали наших предпринимателей. Это большой вклад в будущее Беларуси».

Лукашенко предложил Чакрабарти провести запланированное на 2022 год очередное заседание управляющего совета ЕБРР в Беларуси и пообещал организовать его на самом высоком уровне.

«В прошлом году инвестиции «взмыли» и достигли почти 400 млн долларов, — отметил в свою очередь президент ЕБРР. — Это прекрасный показатель. Беларусь на сегодняшний день находится в десятке лидеров, с которыми мы работаем. Однако цель заключается в том, чтобы Беларусь вошла в пятерку лидеров в ближайшие годы».