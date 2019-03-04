Тимошенко пообещала суд над Порошенко в случае ее победы на выборах
Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала суд над действующим президентом Петром Порошенко в случае своей победы на президентских выборах.
Об этом она сказала, комментируя коррупционный скандал в оборонной сфере, фигурантами которого является окружение нынешнего главы государства, сообщает
«Мы верим, что мы выиграем президентскую кампанию, и президент, и его криминальное коррупционное окружение будут привлечены к уголовной ответственности», — подчеркнула Тимошенко.
Она добавила, что раскрытая журналистами коррупционная схема является только «верхушкой айсберга», а «под водой находится колоссально выстроенная за пять лет коррупционная пирамида».
Ранее Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента после расследования журналистов проекта Bihus.info о хищениях в области обороны, к которым якобы причастно окружение Петра Порошенко.
В Администрации президента назвали инициативу «прекрасной историей», а в Раде аннулировали бланки для сбора подписей за импичмент.
Согласно ст. 111 Конституции, президент может быть снят с должности в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.
Процедуру импичмента президента в Украине ни разу не применяли.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
По результатам последних опросов лидирует шоумен Владимир Зеленский. Затем идут действующий президент Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.