Тимошенко пообещала суд над Порошенко в случае ее победы на выборах

Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала суд над действующим президентом Петром Порошенко в случае своей победы на президентских выборах.

Об этом она сказала, комментируя коррупционный скандал в оборонной сфере, фигурантами которого является окружение нынешнего главы государства, сообщает NV.ua со ссылкой на Reuters.

«Мы верим, что мы выиграем президентскую кампанию, и президент, и его криминальное коррупционное окружение будут привлечены к уголовной ответственности», — подчеркнула Тимошенко.

Она добавила, что раскрытая журналистами коррупционная схема является только «верхушкой айсберга», а «под водой находится колоссально выстроенная за пять лет коррупционная пирамида».

Ранее Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента после расследования журналистов проекта Bihus.info о хищениях в области обороны, к которым якобы причастно окружение Петра Порошенко.

В Администрации президента назвали инициативу «прекрасной историей», а в Раде аннулировали бланки для сбора подписей за импичмент.

Согласно ст. 111 Конституции, президент может быть снят с должности в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Процедуру импичмента президента в Украине ни разу не применяли.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.

По результатам последних опросов лидирует шоумен Владимир Зеленский. Затем идут действующий президент Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.