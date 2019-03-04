Криушенко вызвал на сбор перед стартом квалификации Евро-2020 три десятка футболистов

16 марта начинается тренировочный сбор национальной команды Беларуси по футболу, которая ведет подготовку к старту квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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21 марта сборная Беларуси в Роттердаме сыграет против команды Нидерландов (начало матча в 22:45 по Минску), а 24 марта — в Белфасте против сборной Северной Ирландии (22:45).

Для подготовки к этим матча главный тренер белорусской сборной Игорь Криушенко вызвал 31 футболиста.

вратари: Андрей Горбунов («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Александр Гутор («Динамо», Брест), Андрей Климович («Шахтер», Солигорск), Денис Щербицкий, Антон Чичкан (оба — БАТЭ, Борисов);

защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо», Минск), Денис Поляков («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Володько («Арсенал», Тула, Россия), Сергей Политевич («Кайрат», Алматы, Казахстан), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия), Алексей Риос, Захар Волков (оба — БАТЭ), Александр Павловец («Динамо», Брест);

полузащитники: Александр Глеб, Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Дмитрий Бага (все — БАТЭ), Сергей Кисляк, Павел Нехайчик, Павел Савицкий (все — «Динамо», Брест), Антон Путило («Алтай», Измир, Турция) Сергей Баланович, Юрий Ковалев (оба — «Шахтер», Солигорск), Михаил Гордейчук («Тобол», Костанай, Казахстан), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Юрий Кендыш («Шериф», Тирасполь, Молдова);

нападающие: Николай Сигневич («Ференцварош», Будапешт, Венгрия), Денис Лаптев («Динамо», Брест), Антон Сарока («Локерен», Бельгия), Максим Скавыш (БАТЭ)

В окончательный список футболистов, которые сыграют против Нидерландов и Северной Ирландии, будет включено 23 игрока.