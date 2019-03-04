В Минск прибыл заместитель помощника госсекретаря США

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Джордж Кент находится в Минске с официальным визитом.

Как сообщает посольство США, он посетил парк имени Янки Купалы, чтобы «почтить память Антона и Ивана Луцкевичей — основателей БНР и выдающихся деятелей белорусского национального движения начала ХХ века».

 

 

Сейчас проходит встреча Кента с министром иностранных дел Владимиром Макеем, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В конце октября прошлого года Беларусь посещал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. С ним встречался Александр Лукашенко, который назвал визит Митчелла историческим. По словам Лукашенко, он рассчитывает, что с этого визита «начнется, пусть постепенный и медленный, выход из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения».
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Тэги: Беларусь-США Персона: Джордж Кент Уэсс Митчелл Владимир Макей Город: Минск

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