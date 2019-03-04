Путин приостановил участие в договоре о ликвидации ракет

Россия приостановила участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который СССР и США заключили в 1987 году.

По сообщению пресс-службы президента РФ, причиной этого решения Путин назвал необходимость принять безотлагательные меры «в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств» по этому договору. Он поручил МИД направить странам-участницам договора соответствующее уведомление.

Соглашение предполагало отказ сторон от разработки и развертывания баллистических и крылатых ракет средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

Американские военные и НАТО обвинили Россию в нарушении условий ДРСМД и в октябре 2018 года Дональд Трамп объявил о намерении выйти из него.