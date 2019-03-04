Завершена комплексная проверка Вооруженных сил Беларуси

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Завершена комплексная проверка готовности и способности ряда соединений и воинских частей Вооруженных сил выполнять задачи по предназначению.

Проверка продолжалась более месяца. Было призвано более 1300 военнослужащих запаса. Проводились штабные тренировки, учения различного уровня, в том числе и с боевой стрельбой.

Все проверяемые соединения и воинские части возвратились в пункты постоянной дислокации и приступили к постановке техники на хранение, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
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Тэги: Вооруженные силы

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