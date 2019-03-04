Завершена комплексная проверка Вооруженных сил Беларуси

Завершена комплексная проверка готовности и способности ряда соединений и воинских частей Вооруженных сил выполнять задачи по предназначению.

Проверка продолжалась более месяца. Было призвано более 1300 военнослужащих запаса. Проводились штабные тренировки, учения различного уровня, в том числе и с боевой стрельбой.