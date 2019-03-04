Макей уведомил США об отмене ограничений на число дипломатов

Минск официально уведомил Вашингтон об отмене ограничений на количество сотрудников американского посольства.

Это произошло 4 марта на встрече министра иностранных дел Владимира Макея с заместителем помощника Государственного секретаря США Джорджем Кентом, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Собеседники «обсудили актуальное состояние белорусско-американских отношений и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня». Белорусская сторона выразила надежду, что отмена ограничений будет способствовать дальнейшей нормализации отношений между государствами.

В 2008 году между Минском и Вашингтоном разгорелся дипломатический скандал, причиной которого стало введение Соединенными Штатами санкций в отношении Беларуси из-за грубых нарушений прав человека. Тогда же Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт, а 30 из 35 сотрудников посольства США были высланы из страны. Последние десять лет дипломатические миссии в обеих странах возглавляют поверенные в делах.